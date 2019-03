Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die Geschäftsentwicklung des Chemikalienhändlers im vierten Quartal sei regional betrachtet gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Peter Olofsen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Nordamerika-Geschäft habe die schwache Entwicklung in den anderen Regionen allerdings wettgemacht. Kurzfristig sehe er aber keine Kurstreiber./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A1DAHH0