Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Jungheinrich nach einem Presse-Interview des Vorstandschefs auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Ziele 2018 habe der Gabelstaplerhersteller erreicht und der Start ins Jahr 2019 sei gelungen, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Politische Spannungen brächten aber konjunkturelle Risiken mit sich. Zudem seien die Finanzierungskonditionen straffer geworden. Daher bleibe er mit Blick auf sein Anlagevotum vorsichtig./hos/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-03-06/15:40

ISIN: DE0006219934