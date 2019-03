Nachdem die Aktie von Tilray zuletzt fast regungslos zur Seite tendierte hat, zeigt das Papier am heutigen Mittwoch wieder ein Lebenszeichen. Die Aktie konnte zumindest zeitweise deutlich zulegen nachdem bekannt wurde, dass die portugiesische Tochter Tilray Portugal Unipessoal erfolgreich die erste Ernte von medizinischem Cannabis vollzogen hat. Das EU-Gelände von Tilray in Portugal ist eine vielseitige Produktionsstätte, die sowohl Außen-, Innen- und Gewächshausanbauplätze als auch Forschungslabore, Verarbeitungs-, Verpackungs- und Vertriebsstellen für medizinisches Cannabis und aus Cannabinoiden gewonnene Medizinprodukte umfasst. Tilray hat rund 20 Millionen Euro in die Anlage investiert, die sich derzeit auf 250.000 Quadratfuß (rund 24.000 Quadratmeter) erstreckt. Wie Tilray mitteilte, besteht hier aber noch Raum für Erweiterungen.

