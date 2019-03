Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für SGL Group vor den Ende März erwarteten Jahreszahlen von 7,00 auf 6,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Hans-Joachim Heimbürger kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognosen für den bereinigten operativen Gewinn des Kohlenstoffspezialisten bis 2020. Zur Begründung verwies er auf sich voraussichtlich verschlechternde Finanzergebnisse im Zusammenhang mit einer im Dezember in Aussicht gestellten Unternehmensanleihe. Auch die Markterwartungen dürften noch zurückgehen./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2019-03-06/15:43

ISIN: DE0007235301