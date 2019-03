FANG = Rekordzahlen bei Umsatz, Gewinn, Nutzern und auch Rekord-Bewertungen...Aber unter den FANG ist auch die Aktie mit dem größten Tagesverlust nach Marktkapitalisierung in der Geschichte: Facebook mit 119 Mrd USD 2018. Wie steht es um FANG?



Zehn Titel sind im FANG plus Index: Alphabet, Alibaba, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Netflix, NVIDIA, Tesla, Twitter. Was können die zu zehnt besser als die vier Original-FANG? Wie groß sind die Chancen auf die Rückkehr zum Allzeithoch? Fragen von Antje Erhard an Christian Köker.