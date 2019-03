Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta024/06.03.2019/15:20) - Die 4industries AG, München, eine 84,15%ige Beteiligung der mic AG, hat ihre 51%ige Beteiligung an der SHS Technologies GmbH, Chemnitz, an zwei Mitgesellschafter veräußert, die im Management der SHS Technologies GmbH beschäftigt sind bzw. waren.



Die 4industries AG erzielt aus dem Verkauf neben einer Barkomponente die Streichung von Verbindlichkeiten, die gegenüber Mitgesellschaftern der SHS Technologies bestanden haben. Weiterer Teil der Vereinbarung ist ein Besserungsschein, der an den Ergebnissen der SHS Technologies GmbH in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 festgemacht ist. Die Barkomponente des Kaufpreises ist sofort zur Zahlung fällig und bereits bei der Gesellschaft eingegangen.



Die Ergebnisauswirkungen bei der mic AG hängen von der bereits angekündigten Änderung fehlerhafter Jahresabschlüsse, insbesondere des Jahresabschlusses 2015, ab.



