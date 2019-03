General Electric ist die negative Aktien-Nachricht des Tages in den USA. Den großen Dow Jones 30-Index beeinflusst das aber in keinster Weise negativ, weil die Aktie ja seit letztem Jahr nicht mehr dort enthalten ist. Aber zur Sache. Heute früh berichteten wir bereits über die extrem negative Aussage des Chefs von General Electric, wonach er im operativen Geschäft von einem negativen Free Cash Flow im laufenden Jahr ausgehe.

Nach diesen Aussagen war die Aktie von GE bereits auf 9,89 Dollar gefallen, was gestern einem Minus von 4,72% entsprach. Aktuell kurz vor Börsenstart in New York liegt die Aktie jetzt zusätzlich mit 5,36% im Minus bei 9,36 Dollar. Dort wird sie wohl gleich in den Handel starten. Denn vor wenigen Minuten hat JP Morgan erneut an sein bisheriges Kursziel von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...