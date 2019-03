Gerade im März gibt es, so auch in den letzten drei Jahren beim Preis in Euro, Verluste beim Goldpreis. So hat der Preis des Edelmetalls in den vergangenen 49 Jahren immerhin 27 mal Federn lassen müssen. So beispielsweise in den Jahren 1990, 2008 und 2009. Aktuell notiert der Goldpreis bei rund 1285 US-Dollar je Feinunze, in Euro gerechnet bei rund 1135 Euro je Unze. Ursächlich ist wohl ein stärkerer Dollar und ein gleichzeitig etwas schwächerer ...

