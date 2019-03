Wenn es in diesen Tagen um die Deutsche Bank geht, dann wird meist über den möglichen Zusammenschluss mit der Commerzbank berichtet. Medien aus dem angelsächsischen Raum indes berichten über größer werdende Probleme im operativen Geschäft. Bloomberg will von Insidern erfahren haben, dass die Deutsche Bank im zurückliegenden Jahr in den USA einen Rekordverlust erlitten hat. Und mit Personalabgängen zu kämpfen hat.

