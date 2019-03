Frankfurt (www.fondscheck.de) - Da die Volatilität wieder in die Schlagzeilen zurückgekehrt ist, fragen sich einige Anleger, inwiefern börsengehandelte Fonds die Bewegungen der Märkte verschärfen, so die Experten von Franklin Templeton.Jason Xavier, Head of EMEA ETF Capital Markets bei Franklin Templeton Investments, relativiere diese Bedenken und versuche, einige weitere Befürchtungen bezüglich der Widerstandsfähigkeit des Sektors zu zerstreuen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...