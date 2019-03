Berlin (ots) - Die PSI Software AG wurde von terranets bw GmbH mit einem Upgrade des Gasnetzleitsystems auf die Version 7.9 beauftragt. Das Upgrade umfasst neben der Aktualisierung der bereits eingesetzten Standardanwendungen eine Vielzahl funktionaler Erweiterungen sowie die Weiterentwicklung im Bereich der IT-Sicherheit.



Bereits seit 2011 sind die PSI-Standardanwendungen für die Überwachung und Steuerung des Gasnetzes sowie für die Gasbeschaffenheitsverfolgung zu Abrechnungszwecken an georedundanten Standorten der terranets bw im Einsatz. Mit dem Upgrade der Kernmodule PSIcontrol/Gas, PSItransport und PSIganesi/Online-Simulation sowie PSIreko wird die effiziente Steuerung des Gasnetzes weiter optimiert. Darüber hinaus wird die IT-Sicherheit erhöht, um damit den hohen IT-Sicherheitsanforderungen an Betreibern kritischer Infrastrukturen zu entsprechen.



terranets bw GmbH betreibt als unabhängiger Transportnetzbetreiber für Gas mit Sitz in Stuttgart seit über 50 Jahren ein rund 2000 km langes Fernleitungsnetz sowie Gashochdruckanlagen mit modernster Technik in Baden-Württemberg. Mehr als zwei Drittel aller Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg sowie Teile der Schweiz, Vorarlberg und des Fürstentums Liechtenstein sind an das Fernleitungsnetz angebunden.



Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit 1.900 Mitarbeiter. www.psi.de



OTS: PSI AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7891 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7891.rss2 ISIN: DE000A0Z1JH9



Pressekontakt: PSI Software AG Bozana Matejcek Konzernpressereferentin Dircksenstraße 42-44 10178 Berlin Deutschland Tel. +49 30 2801-2762 Fax +49 30 2801-1000 E-Mail: bmatejcek@psi.de