Mehr als 4 Prozent ging es im gestrigen Handel zeitweise bergab, gleich zwei negative Schlagzeilen gab es für Anleger zu verdauen. Zum einen hat Barclays die Einstufung von Tesla auf "Underweigt" belassen, das Kursziel aber von 210 US-Dollar auf 192 US-Dollar gesenkt. Zudem wird noch berichtet, dass der chinesische Zoll rund 1.600 PKW vom Typ Model 3 wegen falscher Kennzeichnungen in Shanghai festhält. Der amerikanische Elektroautohersteller bestätigte am Mittwoch, es habe Fehler beim Drucken der Kennzeichnungspapiere gegeben. Tesla arbeite mit dem Zoll eng zusammen und hofft auf eine rasche Freigabe. Es beeinträchtige gegenwärtig nicht den Verkauf und die Reservierungen in China, sagte eine Firmensprecherin. Das chinesische Wirtschaftsmagazin "Caixin" berichtete, einige Fahrzeuge hätten keine erforderlichen Kennzeichnungen auf den Tanks für die Bremsflüssigkeit gehabt, während andere die Motorkapazität falsch beschrieben hätten. Die Zollverwaltung hat daraufhin ein sofortiges Verkaufsverbot für das Model 3 verfügt.

Probleme in China

Technisch steckt die Aktie des Elektroautopioniers Tesla seit Ende 2018 in einem klaren Abwärtstrend, übergeordnet schwankt das Papier zwischen den ...

