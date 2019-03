Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für General Electric (GE) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 US-Dollar belassen. Er teile keineswegs die Überlegungen der Optimisten am Markt, wonach es in der Kraftwerkssparte des Industriekonzerns gar nicht so schlecht laufe, schrieb Analyst Stephen Tusa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er glaube nicht daran, dass die Aktie vorzeitig ihren Boden findet. Sein Kursziel nannte er inzwischen "großzügig". GE-Chef Larry Culp hatte jüngst einen negativen Cashflow für das laufende Jahr in Aussicht gestellt und sich zudem recht pessimistisch zu den Perspektiven der Kraftwerkssparte geäußert./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 02:29 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2019 / 02:30 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-03-06/16:32

ISIN: US3696041033