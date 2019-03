Es geht voran in China. Nun ist ein neues Drohnen-Video von den Bauarbeiten der Fabrik aufgetaucht. Erstaunlich, dass aus dieser Baustelle innerhalb weniger Wochen die Gigafactory 3 entstehen soll. Elon Musk will dort schon Ende des Jahres 3.000 Model 3 pro Woche herstellen. Doch trotz dieser Milliardeninvestition drückt heute Morgan Stanley auf die Euphorie-Bremse: Die Wahrscheinlichkeit, dass man in China profitabel arbeiten könne, sei "sehr gering". Das liege auch daran, dass die Behörden skeptisch gegenüber ausländischen Technologiefirmen sei.

