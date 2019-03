Am Flughafen Köln-Bonn haben Maskierte einen Geldtransporter überfallen. Ein Wachmann wurde lebensgefährlich verletzt. Die Täter sind flüchtig.

Drei maskierte Täter haben am Flughafen Köln-Bonn einen Geldtransporter überfallen und einen Wachmann durch einen oder mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt. Sie flüchteten nach der Tat am Mittwoch in einem schwarzen Auto, das sie im Kölner Stadtteil Porz in Brand setzten und zurückließen, wie die Polizei mitteilte.

"Heute Morgen, etwa Viertel nach Neun, haben drei maskierte und bewaffnete Männer hier einen Geldtransporter überfallen", berichtete Polizeisprecher Wolfgang Baldes ...

