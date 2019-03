Eins muss man dem Management von Bayer lassen: An Mut scheint es nicht zu fehlen. Die Übernahme von Monsanto ist ein Kraftakt - und die Aktie hat schwer bluten müssen. Doch Risiken sind an der Börse das Eine - der adäquate Preis dafür das Andere. Somit stellt sich auf dem Discount-Niveau der Aktie und im Kontext einer spannenden langfristigen Charttechnik die Frage: Was überwiegt - sind es eher die Chancen oder eher die Risiken? Ist die Aktie sogar ein Fall für das Portfolio? Sehen Sie hierzu einen Auszug aus dem Interview mit HANS A. BERNECKER am 6. März 2019 im BERNECKER TV. Hier geht es zum Video-Beitrag auf Facebook:



