Bemerkenswert, was Brenntag in Sachen Dividende vorzuweisen hat. Seit dem Börsengang Ende März 2010 hat der Chemiedistributor nun in jedem Jahr seine Dividende erhöht (siehe dazu unsere Übersicht HIER). Zur nächsten Hauptversammlung am 13. Juni 2019 steht eine um 10 Cent je Aktie verbesserte Ausschüttung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...