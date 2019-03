FUCHS gibt Übernahme der NULON Products Australia Pty Ltd bekannt DGAP-News: FUCHS PETROLUB SE / Schlagwort(e): Ankauf FUCHS gibt Übernahme der NULON Products Australia Pty Ltd bekannt 06.03.2019 / 17:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. FUCHS gibt Übernahme der NULON Products Australia Pty Ltd bekannt Der weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Konzern hat einen Vertrag zum Kauf der NULON Products Australia Pty Ltd unterzeichnet. Das Closing wird Anfang des zweiten Quartals erwartet. Der Zukauf ist Teil der Expansion von FUCHS AUSTRALASIA in das automotive Retailgeschäft und wird das bestehende Geschäft in den Bereichen Automotive, Bergbau, Industrie und OEM ergänzen. Die Marke NULON, mit einem Umsatz von rund 40 Mio AUD (ca. 25 Mio EUR) und 65 Mitarbeitern, wird bestehen bleiben, die Produkte werden weiterhin lokal hergestellt. "Wir freuen uns sehr, dass NULON Products Australia Teil von FUCHS AUSTRALASIA wird", sagte Stefan Fuchs, der Vorstandsvorsitzende von FUCHS PETROLUB SE. "Für beide Marken werden sich spannende Möglichkeiten ergeben." "Dieser Kauf bringt sowohl für FUCHS als auch für NULON viele Vorteile", so Wayne Hoiles, Managing Director von FUCHS AUSTRALASIA. "Hier kommen zwei Familienunternehmen zusammen. Die umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten von FUCHS werden die Innovationsplattform erweitern, für die NULON bestens bekannt ist. FUCHS freut sich, das Team NULON bald in der FUCHS-Familie willkommen heißen zu können." Mannheim, 6. März 2019 FUCHS PETROLUB SE Public Relations Friesenheimer Str. 17 68169 Mannheim Tel. +49 621 3802-1104 tina.vogel@fuchs.com www.fuchs.com/gruppe Über FUCHS Der FUCHS-Konzern entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit mehr als 5.000 Mitarbeiter in 58 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. Über NULON Die NULON Products Australia Pty Ltd stellt Schmierstoffe, Kühlmittel und Additive für den Automobilmarkt her. Das Unternehmen wurde 1980 von Leon Simons gegründet und bis jetzt von seinen Söhnen Greg und John geleitet. NULON beschäftigt aktuell mehr als sechzig Mitarbeiter. Die Produkte sind bei vielen führenden Händlern von Autozubehör in ganz Australien und Neuseeland erhältlich. Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der FUCHS PETROLUB SE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Beschaffungspreise, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Schmierstoffindustrie gehören. Die FUCHS PETROLUB SE übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Pressemitteilung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. 06.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FUCHS PETROLUB SE Friesenheimer Str. 17 68169 Mannheim Deutschland Telefon: +49 (0)621 / 3802-0 Fax: +49 (0)621 / 3802-7190 E-Mail: ir@fuchs-oil.de Internet: www.fuchs.com/gruppe ISIN: DE0005790430, DE0005790406 WKN: 579043, 579040 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 784703 06.03.2019 ISIN DE0005790430 DE0005790406 AXC0219 2019-03-06/17:00