Bonn (ots) - Der französische Präsident Emmanuel Macron hat in Aix-en-Provence zu einem Bürgerdialog eingeladen. Die Reihe "Le grand débat" hatte er ins Leben gerufen, um landesweit auf die Proteste der Gelbwesten zu reagieren. phoenix überträgt die Debatte knapp zwei Stunden live aus Gréoux-les-Bains in der Nähe von Aix-en-Provence. Dazu wird das Signal des französischen Fernsehsenders TF1 übernommen und übersetzt.



ARD-Korrespondentin Sabine Rau wird für eine Einschätzung aus Gréoux-les-Bains zugeschaltet, im Bonner Studio ordnet Moderatorin Kathrin Augustin mit der freien Journalistin Elisabeth Cadot das Geschehen ein. Da Macron sich jüngst für einen Umbau und Neubeginn in Europa stark gemacht hat, wird der Dialog mit Spannung erwartet.



