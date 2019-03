Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die CA Immobilien Anlagen AG im Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) ein deutlich über dem Vorjahreswert und über den Erwartungen von SRC liegendes Bewertungsergebnis erzielt. In der Folge erhöht der Analyst seine 2018er Prognose für den Nettogewinn und passt das Kursziel bei unverändert positivem Votum nach oben an.

Nach Aussage des Analysten habe das Bewertungsergebnis der CA Immo im vierten Quartal 2018 bei rund 184 Mio. Euro gelegen und erreiche nun einen Gesamtjahreswert von 276,5 Mio. Euro. Neben dem positiven Marktumfeld und der entsprechenden Yield Compression sei auch das Portfolio des Unternehmens mit einem Investitionsvolumen von 230 Mio. Euro erheblich gewachsen. Auf Basis des sehr hohen Bewertungsergebnisses erhöhe SRC die Prognose für den Nettogewinn im Geschäftsjahr 2018 auf 310 Mio. Euro (zuvor: 186 Mio. Euro). Zudem erwarte der Analyst einen deutlichen Anstieg des EPRA NAV je Aktie, der nach dem dritten Quartal 2018 31,13 Euro betragen habe. Ein EPRA NAV im Bereich von 33,50 Euro bis 34,50 Euro gelte laut SRC als realistischste Annahme. Der Analyst erhöht daher sein Kursziel auf 34,00 Euro (zuvor: 33,00 Euro) und bestätigt die Kaufempfehlung mit dem Rating "Buy".

