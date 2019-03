Die DZ Bank hat den fairen Wert für Kion von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe im vierten Quartal aufgeholt und die Auftragsbücher sprächen für einen guten Start in das Jahr 2019, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Papiere seien weiterhin attraktiv bewertet./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 16:03 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2019 / 16:07 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2019-03-06/17:58

ISIN: DE000KGX8881