DGAP-Media / 2019-03-06 / 17:47 *MOSCOW COMMITTEE FOR TOURISM* *ANO «Moscow Project Office for Tourism and Hospitality Development»* 1-st Krasnogvardiysky, 21/1, Moscow, 123112 Email: info@welcome.moscow *22 Tage, 69 Fotos und mehr als 25.000 Besucher: In Moskau endete die Winterausstellung von Magnum Photos * Vom 11. Februar bis zum 4. März 2019 fand im Sarjadje-Park eine Fotoausstellung über das moderne Moskau statt - es war die erste Phase eines Zyklus von gemeinsamen Projekten des Tourismuskomitees und der Agentur Magnum Photos. Alle ausgestellten Stadtportraits und Stadtlandschaftsbilder wurden im Echtzeit-Modus während der Arbeit des Experimentallabors Magnum Live Lab/19 erstellt. Die Ausstellung wurde von den weltweit führenden Fotografen Thomas Dworzak aus Deutschland, Alex Majoli aus den USA und Newsha Tavakolian aus dem Iran gestaltet. Im Sommer wird das zweite Magnum Labor eröffnet werden, das die Sammlung der Bilder der Wintersaison vervollständigen wird. _"Die Winterausstellung von Magnum Photos wurde zu einem großen internationalen kulturellen Projekt. Diese Exposition ist ein Blick auf das Leben unserer Stadt von außen, mit unerwarteten Perspektiven und Akzenten, sowie dem Überdenken von Stereotypen und der Schaffung eines neuen Bildes von Moskau. Die Sommerausstellung ist eine logische Fortsetzung des Winterzyklus und ergänzt die Fotochronik der modernen Metropole mit neuen urbanen Themen und menschlichen Geschichten",_ - teilte die Kuratorin der Ausstellung Nina Gomiashvili mit. Der Ausstellungseröffnung ging die Arbeit des Experimentallabors Magnum Live Lab/19 voraus, in dem das Fotografenteam täglich Aufnahmen in verschiedenen Regionen der Stadt machte und den Ausstellungsraum nach und nach mit Bildern füllte. Im Ergebnis wurden aus Hunderten von Fotos die 69 Besten ausgewählt, und den Besuchern des Kuppel-Pavillons in Sarjadje präsentiert. In nur 22 Ausstellungstagen besuchten über 25.000 Menschen die Exposition. _"Ich wollte schon immer einmal Russland besuchen und habe mich sofort bereit erklärt, an dem Projekt Magnum Live Lab/19 teilzunehmen. Die Schaffung einer Ausstellung über das moderne Moskau ist eine sehr bedeutsame Aufgabe, unser Team hat mehrere tausend Fotos in zwei Wochen gemacht, um die Stadt und ihre Bewohner zu verstehen, den Rhythmus zu erfassen und die Atmosphäre einzufangen",_ sagte Newsha Tavakolian, Fotografin von Magnum Photos. Jeder der Künstler und Künstlerinnen hat sich der Schaffung einer Fotoausstellung auf seine/ihrer Weise angenommen. Thomas Dworzak nahm als Ausgangspunkt den Film "Zwischenlandung in Moskau" (1963, UdSSR, Mosfilm). Seine Bilderserie ist eng mit den Orten verbunden, an denen sich die Handlung des Films abspielt, und ist eine Art Foto-Remake von "Zwischenlandung in Moskau. Winterversion". Alex Majoli wählte als Epigraph für sein Projekt das Zitat des italienischen Dramatikers Luigi Pirandello aus: "So ist es (wenn es Ihnen so scheint)". Der Titel der Serie - "Russische Szenen" - interpretiert Alex' Eindrücke von der theatralischen Dramatik der alltäglichen Stadtmotive. Newsha Tavakolian lenkte ihre Aufmerksamkeit auf das Bild Moskauer Jugendlicher von heute und erstellte eine ganze Serie Porträtaufnahmen von jungen Menschen mit unterschiedlichen Berufen in ihrer häuslichen Umgebung. Urbane Ansichten der Stadt sind zu einem weiteren Thema der Aufnahmen von Newsha geworden und spiegeln die Umgebung wider, in der ihre Hauptcharaktere leben. Link zur Projekt-Website: http://magnummoscow.com [1] *VERANSTALTER Unabhängige Non-Profit-Organisation Projektbüro für die Entwicklung von Tourismus und Gastfreundschaft Moskaus* wurde im November 2018 gegründet, um Moskaus Entwicklung als ein internationales Tourismus- und Kulturzentrum beizutragen. Eine der wichtigsten Aufgaben der Organisation ist es, Image- und Marketing-Projekte zu realisieren, um das Tourismus-Potential von Moskau sowohl in Russland als auch im Ausland zu fördern, den Touristenstrom zu erhöhen und den Beitrag der Tourismusbranche und Dienstleistungsindustrie zur Wirtschaft der Stadt zu steigern. *Magnum Photos *ist eine internationale Fotoagentur, die 1947 auf Initiative von Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, George Rodger und David Seymour gegründet wurde. Dank der außerordentlichen Vielfalt aller Gründer konnte dort/hier einer der wichtigsten schöpferischen professionellen Verbände in der Geschichte der modernen Fotokunst organisiert werden. Heute verfügt *Magnum Photos* über Standorte in Paris, New York, London und Tokio, die Agentur arbeitet mit den bekanntesten Fotografen der Welt zusammen, die sich an den Werten der Gründer orientieren und in ihrer Praxis Journalismus, Fotokunst und Dokumentarbericht vereinigen. Die Fotografen von *Magnum Photos* domminieren die Chronik der Weltereignisse, sie nehmen Personen, Orte und Kulturobjekte auf. *Sarjadje* ist ein Park von nationaler Bedeutung. 2018 kam er in die TOP-100 der Weltbesten Orte nach Time-Magazin. Sarjadje befindet sich gerade im Zentrum Moskaus und der eigentliche Name kommt von der Bezeichnung eines der ältesten Bezirke in Moskau, der eine jahrhundertlange Geschichte mit sich trägt. Dieses Labor wird das Info-Pavillon Kuppen belegen, das sich in der Nähe vom Roten Platz befindet. 