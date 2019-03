Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 23,10 auf 27,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal sei weitgehend wie erwartet verlaufen und die Wortwahl beim Ausblick konservativ, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie hob jedoch ihre operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) an und begründete das höhere Kursziel mit einer optimistischeren Sicht auf die Gewinnausschüttungen des Spezialchemiekonzerns./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 15:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-03-06/18:19

ISIN: DE000EVNK013