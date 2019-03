FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind die deutschen Aktien am Mittwoch aus dem Handel gegangen. In einem impulsarmen Geschäft bremsten vor allem schwache Autoaktien den DAX aus. Der Index fiel um 0,3 Prozent auf 11.588 Punkte. Aus einer Fülle an Konjunkturdaten des Tages ließ sich keine einheitliche Tendenz ableiten. Der US-Arbeitsmarkt war wie erwartet stark, wie der ADP-Arbeitsmarktbericht zeigte. Das US-Handelsbilanzdefizit fiel jedoch deutlich höher als erwartet aus. Die gesenkten Wachstumsperspektiven durch die OECD waren erwartet worden.

Die Augen der Marktteilnehmer sind nun auf die EZB-Sitzung am Donnerstag gerichtet. Hier hofft man auf weiter billige Kredite für die Banken. Am Abend blickte man auf die US-Notenbank und ihr "Beige Book". Anleger erhofften sich weitere Hinweise über den Zustand der US-Wirtschaft.

Ausblick von Schaeffler belastet Autowerte

Schwach tendierten fast alle Autowerte in Europa. Mit dem hohen US-Defizit steige auch die Wahrscheinlichkeit von Strafzöllen gegen die hiesigen Hersteller, so die Befürchtung. Deutsche Werte litten dazu noch unter einem schwachen Ausblick des Zulieferers Schaeffler, dessen Aktien um 6,2 Prozent fielen. "Die Risiken nehmen weiter zu, die Konjunktur wird sich weiter abkühlen", gab sich Schaeffler-CEO Klaus Rosenfeld bei Vorstellung der Jahresbilanz pessimistisch.

Zusätzlich stehe die Branche unter erheblichem Wettbewerbsdruck. Im DAX gaben Continental um 1,1 Prozent nach. VW und Daimler verloren je 1,3 Prozent. Kursgewinner in Europa stellten vor allem starke Bankentitel aus Südeuropa. Auch Deutsche Bank stiegen mit der Branche um 1,4 Prozent.

Dialog Semiconductor profitierten von guten Geschäftszahlen und stiegen um 2,2 Prozent. Laut den Analysten von Barclays signalisiere vor allem der Ausblick auf 2019, dass das Management optimistisch auf die Umsatzentwicklung in einer Phase des Abnabelns von Apple blicke.

Gute Geschäftszahlen gab es auch bei Brenntag und ließ die Aktien 3,5 Prozent steigen. Das Unternehmen hatte die Prognosen erfüllt und hob die Dividende an. Hier kam aus Sicht von Independent Research eine gute regionale und produktseitige Diversifizierung zum Tragen. Hellofresh verloren nach Gewinnmitnahmen 3,7 Prozent, der Geschäftsverlust wurde verringert.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 67,2 (Vortag: 65,6) Millionen Aktien im Wert von rund 2,65 (Vortag: 2,69) Milliarden Euro. Es gab acht Kursgewinner, 21 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.587,63 -0,28% +9,74% DAX-Future 11.584,50 -0,29% +9,57% XDAX 11.586,55 -0,33% +9,50% MDAX 24.691,47 -0,13% +14,38% TecDAX 2.643,25 -0,66% +7,88% SDAX 10.901,07 -0,33% +14,64% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,12% +36 ===

