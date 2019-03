Graz (ots) - Online-Datenbank zur Wirkung und Anwendung ätherischer Öle



Natur und Digitalisierung? Das passt ab sofort zusammen. Man nehme über 1000 wissenschaftliche Studien zu ätherischen Ölen, 100 Diplomarbeiten, 20-jähriges aromatherapeutisches Fachwissen, kombiniere es mit modernster Programmiertechnik und mache in Graz daraus das erste digitale Lexikon der Pflanzendüfte weltweit.



" Fachwissen über ätherische Öle auf ein digitales Level bringen ", das wollte die Dipl.-Aromapraktikerin Ingrid Karner mit ihrem Ehemann Bernhard (Informatiker) aus Graz. Diese ambitionierte Vision wurde nun Wirklichkeit. Die weltweit erste Datenbank für Aromatherapie, aromainfo - DATABASE, ist Anfang März online gegangen. Zehn Jahre Entwicklungsarbeit, rund 90 verschiedene ätherische Öle, über 1.000 verlinkte Studien zu Wirkungen und Nebenwirkungen, 20 Jahre gesammeltes Wissen und praktische Erfahrung, Programmierung auf höchstem Niveau sowie jede Menge Herzblut stecken in der digitalen Datenbank.



Wie wirken Lavendel, Majoran und Co? Welche ätherischen Öle sind für Asthmatiker geeignet? Welche Vorsichtsgebote oder Wechselwirkungen mit Arznein sind zu beachten? Und welche ätherischen Öle sind bei körperlichen und psychischen Beschwerden zu empfehlen? In Sekundenschnelle gibt das Online-Lexikon sein Wissen preis und dient ÄrztInnen, TherapeutInnen, ApothekerInnen, Aromapflegefachkräften, ReferentInnen aber auch Laien als digitales Nachschlagewerk. Mühevolles Recherchieren war gestern. Heute dürfen Interessierte blitzschnell und allerorts auf die weltweit größte digitale Datensammlung der Aromatherapie zugreifen. Und das Beste daran: Die Suchmaschine ist mit allen internetfähigen Geräten bedienbar und immer auf dem neuesten Stand.



Nähere Informationen finden Sie unter www.aromainfo-datenbank.com



