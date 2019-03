Die Spannung im DAX steigt, adidas dreht weiter auf

Auch am heutigen Mittwoch fand die im Januar und Februar beobachtete Erholungsrallye im DAX keine Fortsetzung.

Das war heute los. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer verbrachte die meiste Zeit des Tages in der Verlustzone. Nur kurzzeitig wurde ein Ausflug in den Gewinnbereich gewagt. Allerdings hielten sich die Kursausschläge ohnehin in Grenzen. Genauso wie in den vergangenen Tagen bestimmte gespanntes Warten das Bild. Während am Markt noch immer auf eine Lösung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit gehofft wird, erwarten uns in dieser Woche noch eine EZB-Sitzung und die Bekanntgabe neuer US-Arbeitsmarktdaten. Es wird also noch sehr spannend.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte heute vor allem adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) überzeugen. Die Aktie des Sportartikelherstellers legte zeitweise einen Kurssprung von rund 1,5 Prozent hin und setzte damit die steile Erholungsrallye der vergangenen Wochen fort.

