Zürich (ots) - Mehrere Dutzend Schweizer Banken stehen im Visier

der italienischen Finanzpolizei. Die hiesigen Finanzinstitute haben

Ende Januar einen Fragebogen von der Guardia di Finanza erhalten, wie

die «Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe schreibt. Mit den

Fragebögen wollen die italienischen Steuerfahnder für die Jahre 2013

bis 2017 detailliert wissen, wie und mit was die Banken am Geschäft

mit ihren italienischen Kunden verdienten. Beispielsweise ob die

jeweilige Bank ihrer Kundschaft Auslandskredite, insbesondere

Hypotheken, gewährt hat. Auch fragt die Finanzpolizei nach den Namen

der «in Italien tätigen Kundenberater».



Der Tessiner Rechtsanwalt und Geldwäscherei-Experte Paolo

Bernasconi ist überzeugt, dass dahinter eine «koordinierte Aktion»

stehe: «Die Mailänder Staatsanwaltschaft wird weitere Schweizer

Banken ins Visier nehmen». Der dortige Leiter der Staatsanwaltschaft

heisst Francesco Greco. Er ermittelte bereits gegen die Credit

Suisse, die Ende 2016 rund 110 Millionen Euro an den italienischen

Staat ablieferte, und Greco untersucht nun die grenzüberschreitenden

Geschäfte der Tessiner Privatbank PKB.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90