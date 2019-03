Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Erste Group -2,69% auf 32,5, davor 5 Tage im Plus (7,4% Zuwachs von 31,1 auf 33,4), Bawag -0,95% auf 39,44, davor 4 Tage im Plus (3,81% Zuwachs von 38,36 auf 39,82), S Immo -1,39% auf 17,02, davor 3 Tage im Plus (3,73% Zuwachs von 16,64 auf 17,26), SBO -2,64% auf 70,2, davor 3 Tage im Plus (5,8% Zuwachs von 68,15 auf 72,1), Wienerberger -0,1% auf 20,08, davor 3 Tage im Plus (1,01% Zuwachs von 19,9 auf 20,1), RHI Magnesita -1,32% auf 52,2, davor 3 Tage im Plus (2,72% Zuwachs von 51,5 auf 52,9), CA Immo -0,53% auf 29,96, davor 3 Tage im Plus (1,48% Zuwachs von 29,68 auf 30,12). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: YY Inc. (bester mit 13,05%), Aurora Cannabis (bester mit 12,19%), Baidu (bester mit 4,24%), ...

