Zürich (ots) - Juan Carlos Torres, Präsident des Basler

Reisedetailhändlers Dufry, hat in den USA 300 Millionen Dollar

eingesammelt, um ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Es könnte Dufry

konkurrenzieren. «Herr Torres hat das Unternehmen und den

Verwaltungsrat über sein Vorhaben informiert», bestätigt

Dufry-Sprecher Renzo Radice gegenüber der «Handelszeitung».



Corporate-Governance-Experten kritisieren das Engagement, weil

Torres damit in einen Interessenkonflikt gerät. Das neue Unternehmen

hat zum Ziel, innert 24 Monaten eine Firma aufzukaufen. Auf der Suche

nach einem geeigneten Übernahmekandidaten durchforstet Torres dabei

die Sektoren Luxus, Konsum und Reisedetailhandel. Das ist die

Kernkompetenz von Dufry.



Für die Juristin Monika Roth ist das ein grundlegendes Problem.

«Der Interessenkonflikt ist klarerweise gegeben», sagt sie.

Travel-Retail sei die Kernkompetenz von Dufry. «Wenn er diese

Zielsetzung nun verfolgen will, muss er gehen», fordert Roth.



