Sechs der zehn grössten Akteure im Schweizer

E-Commerce bilden hierzulande keine Lehrlinge aus. Das schreibt die

«Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Besonders stossend sei

das im Falle internationaler Grossfirmen, die weder Arbeitsplätze

noch Aus- und Weiterbildung bieten, sagt Sven Sievi, Geschäftsführer

von Bildung Detailhandel Schweiz (BDS): «Wer auf dem Schweizer Markt

auftritt, sollte auch in Schweizer Ressourcen investieren. Wenn

Firmen nur Geld abschöpfen, aber hier nicht verankert sind, dann ist

das störend.»



Derzeit arbeitet BDS daran, die Berufe im Detailhandel «fit für

die Zukunft» zu machen. Im Rahmen einer «Berufsfeldanalyse

E-Commerce» wurden dazu typische Arbeitssituationen bei rund einem

Dutzend Schweizer Detailhändler erhoben. Analog werde auch die

Erarbeitung einer eigenen E-Commerce-Grundbildung evaluiert.



