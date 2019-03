Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta028/06.03.2019/18:46) - Vorstand und Aufsichtsrat der micData AG haben am heutigen Tage die Durchführung einer Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. 400.000 neue Aktien werden unter Ausnutzung eines Teils des Genehmigten Kapitals zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,25 je Aktie an die mic AG ausgegeben. Die mic AG bringt dafür mit EUR 500.000 den ganz überwiegenden Teil der gegen die micData AG bestehenden Forderungen ein.



Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien liegt damit etwa 70% über dem Durchschnittskurs der letzten 5 Handelstage. Die Gremien der mic AG haben der Zeichnung der neuen Aktien bereits zugestimmt. Gemäß den Vorschriften des AktG wird die Kapitalerhöhung mit Sacheinlagen nun einem vom Gericht bestellten Wirtschaftsprüfer zur Überprüfung vorgelegt. Für die micData AG bedeutet die Sachkapitalerhöhung die weitgehende Entschuldung und Vereinfachung der Kapitalstruktur.



Kontakt micData AG: Christian Damjakob Vorstand Sendlinger-Tor-Platz 8 80336 München Tel: +49 89 244192 330 Fax: +49 89 244192 230 info@micdata.com www.micdata.com ISIN: DE000A2TSS58 | WKN: A2TSS5 | Symbol: M14K



micData AG Adresse: Sendlinger-Tor-Platz 8, 80336 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Christian Damjakob Tel.: +49 89 244192 330 E-Mail: info@micdata.com Website: www.micdata.com



ISIN(s): DE000A2TSS58 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München



