Zürich (ots) - In ihrem ersten Interview überhaupt skizzieren die

Co-Präsidenten der Zürcher Jacobs Holding, Philippe und Nicolas

Jacobs, wie sie die Zukunft der Familienholding sehen. Sie soll auf

drei starken Säulen stehen. Zusätzlich zur Mehrheitsbeteiligung am

weltgrössten Kakao- und Schokoladehersteller Barry Callebaut wollen

die Jacobs-Brüder die Zürcher Zahnarztkette Collosseum Dental und den

Privatschulen-Betreiber Cognita zu Weltmarktführern machen. «Wir

träumen gerne gross», sagt Nicolas Jacobs im Exklusiv-Interview mit

der «Handelszeitung».



Collosseum ist bereits heute in Europa führend, Cognita ist in

Asien, Lateinamerika und Grossbritannien stark. Bei Cognita wollen

die Jacobs-Brüder das Wachstum zusammen mit den

Investment-Gesellschaften der belgischen Dynastien Boël, Frère und

Desmarais sowie des italienischen Agnelli-Clans stemmen.



Ausserdem kommt es in diesen Tagen bei der Jacobs Holding, einem

der grössten Familienunternehmen der Schweiz, zu mehreren Wechseln im

Verwaltungsrat. Andreas Jacobs, ein Halbbruder der Co-Präsidenten,

verlässt das Gremium. Neu hinzu kommen drei externe Personen:

Remy-Cointreau-Chefin Valérie Chapoulaud-Floquet, Roche-Finanzchef

Alan Hippe und PWC-Schweiz-Präsident Markus R. Neuhaus. «Wir sehen

die Holding», sagt dazu Nicolas Jacobs, «in erster Linie als eine

professionelle Investmentgesellschaft. Wir wollen keine

Vetternwirtschaft.»



