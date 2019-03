BERLIN (Dow Jones)--Außenminister Heiko Maas hat die Entscheidung der venezolanischen Regierung, den deutschen Botschafter Daniel Kriener zur unerwünschten Person zu erklären, schwarf kritisiert.

"Das ist eine unverständliche Entscheidung, die die Lage verschärft und nicht zur Entspannung beiträgt", sagte SPD-Politiker Maas in einer Stellungnahme. "Unsere, die europäische Unterstützung für Juan Guaido ist ungebrochen. Botschafter Kriener leistet in Caracas, auch gerade in den letzten Tagen, hervorragende Arbeit."

Zuvor hatte der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza auf Twitter erklärt, dass Kriener das Land verlassen müsse, weil er wiederholt in die "inneren Angelegenheiten" des südamerikanischen Landes eingegriffen habe.

Das Auswärtige Amt wollte sich nicht zu weiteren Details äußern. Eine Sprecherin sagte lediglich: "Wir stimmen derzeit das weitere Vorgehen ab, auch vor Ort mit unseren Partnern."

March 06, 2019

