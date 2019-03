-- Ermöglicht Kunden die Bewältigung der Risikorevolution sowie die grundlegende Neuausrichtung der Cybersicherheit zur Erzielung von Resilienz im Geschäft --

Die meisten Unternehmen führen jährliche Risikobewertungen durch, ermitteln Lücken und erhalten Empfehlungen zur Schließung dieser Lücken. Vielen mangelt es jedoch an den entsprechenden Ressourcen zur Übertragung auf Planung und Operationalisierung. Viele Unternehmen kennen aufgrund ihrer entwickelten Strategien und durchgeführten Bewertungen zwar die erforderlichen Schritte, wissen aber häufig nicht, wie sie umzusetzen sind. Optiv Security, der weltweit führende Integrator von Sicherheitslösungen, stellte heute seinen neuen Risk Transformation ServiceTM vor, eine durchgängige Lösung, die die Umsetzung von Strategien umfasst.

Konzipiert, Kunden auf der ganzen Welt eine bessere Abwägung des aktuellen Risikos gegenüber einem akzeptablen Risiko zu ermöglichen, unterstützt Risk Transformation ServiceTM von Optiv Kunden bei der Entwicklung von Strategien zur Förderung von kohärenten Cybersicherheitsprogrammen, Umsetzung dieser Strategien zur Minimierung von Unternehmensrisiken und Erzielung messbarer Ergebnisse. Der Service stellt Geschäftsstrategie und -risiko in den Mittelpunkt der Cyber-Entscheidungsfindung mit zwei verschiedenen Optionen:

Der Enterprise Risk Transformation Service TM unterstützt Unternehmen im Hinblick auf die Risikotransformation auf der Grundlage von Geschäftszielen, Ergebnissen einer vorhandenen Strategie oder einer Bewertung sowie einer Aufstellung der gewünschten Verbesserungen oder der künftigen Betriebsweise. Dieser Service umfasst Programmmanagement, Qualitätssicherung und einen Überblick über die gesamte oder Teile einer Transformations- oder Wiederherstellungsinitiative.

unterstützt Unternehmen im Hinblick auf die Risikotransformation auf der Grundlage von Geschäftszielen, Ergebnissen einer vorhandenen Strategie oder einer Bewertung sowie einer Aufstellung der gewünschten Verbesserungen oder der künftigen Betriebsweise. Dieser Service umfasst Programmmanagement, Qualitätssicherung und einen Überblick über die gesamte oder Teile einer Transformations- oder Wiederherstellungsinitiative. Der Quickstart Risk Transformation ServiceTM ermöglicht mittelständischen Unternehmen die Einführung eines risikozentrierten Modells für Cybersicherheit und unterstützt sie bei den ersten Schritten zur Umsetzung ihres Transformations-Fahrplans. Optiv begleitet diese Kunden von Anfang bis Ende bei der Festlegung und Umsetzung einer Strategie.

"Unternehmen wenden heutzutage neue Risiko- und Compliance-Grundsätze zur Erzielung von Resilienz im Geschäft an", sagte Dustin Owens, Vice President Risk Advisory bei Optiv. "Im Zuge der Entwicklung des IT-Risikomanagements in ein eher ganzheitliches operatives Risikomanagement wird es in die organisatorische Struktur eingebunden. Somit sind Sicherheitsteams inzwischen ein wichtiger Bestandteil der grundsätzlichen Geschäftsrisikostrategie."

Owens fuhr fort: "Infolgedessen wird die adaptive, risikobasierte Entscheidungsfindung zum Kernstück der Agilität und Resilienz des Unternehmens und löst den veralteten Regel- und Compliance-basierten Ansatz der Vergangenheit ab. Es ist höchste Zeit, dass sich die Unternehmen der Risikorevolution stellen. Sie müssen sich des Outside-In-Ansatzes entledigen der darauf abzielt, kontinuierlich auf gesetzliche und regulatorische Anforderungen, konkrete Bedrohungen und andere externe Faktoren zu reagieren und den Umgang mit der Cybersicherheit erneuern, indem sie alle Aspekte des Cybersicherheitsrisikos, darunter Datenschutz und Governance, Cyberresilienz und Risikooptimierung, proaktiv angehen."

Der neue Risk Transformation ServiceTM von Optiv ist Teil der gesamten, vollständig integrierten Cybersicherheitsrisikoservices des Unternehmens, die den Fokus auf die Lösung von drei wesentlichen Geschäftsproblemen setzen:

Der Notwendigkeit einer Risikobeherrschung Optiv hilft Kunden zu verstehen, wo sich kritische Vermögenswerte befinden, warum sie wichtig sind, wie sie geschützt werden und wer Zugriff hat und wie sich ihr Risikoprofil ändert, wenn sich diese Variablen ändern. Auf diese Weise können Unternehmen Sicherheitsentscheidungen auf der Grundlage von Risiken treffen, sodass sie auf sichere Weise schneller vorankommen können.

Optiv hilft Kunden zu verstehen, wo sich kritische Vermögenswerte befinden, warum sie wichtig sind, wie sie geschützt werden und wer Zugriff hat und wie sich ihr Risikoprofil ändert, wenn sich diese Variablen ändern. Auf diese Weise können Unternehmen Sicherheitsentscheidungen auf der Grundlage von Risiken treffen, sodass sie auf sichere Weise schneller vorankommen können. Umfang und Geschwindigkeit von Veränderungen Optiv ermöglicht es Kunden, mit dem hohen Tempo digitaler Transformationsinitiativen Schritt zu halten und gleichzeitig das kontinuierliche betriebliche Chaos zu bewältigen, indem sie bei der Implementierung adaptiver Funktionen für die Cyber-Resilienz unterstützt werden.

Optiv ermöglicht es Kunden, mit dem hohen Tempo digitaler Transformationsinitiativen Schritt zu halten und gleichzeitig das kontinuierliche betriebliche Chaos zu bewältigen, indem sie bei der Implementierung adaptiver Funktionen für die Cyber-Resilienz unterstützt werden. Verdeutlichung der Sicherheitslage gegenüber dem Unternehmen und der Geschäftsleitung Optiv stellte Sicherheitsteams alles Erforderliche zur Verfügung, damit sie die Risiko- und Sicherheitslage in geschäftlicher Hinsicht verdeutlichen können, indem sie in die Lage versetzt werden, die Sicherheitslage effektiv zu messen, zu überwachen und zu dokumentieren und die Sicherheit an den Unternehmenszielen auszurichten. Dies ermöglicht es Sicherheitsteams, Einfluss auf die Entscheidungsfindung zu nehmen und die Geschäftssituation grundsätzlich zu verbessern.

Auf der Website von Optiv finden Sie weitere Informationen zu Risikotransformation sowie die übergreifende Herangehensweise des Unternehmens an das Risikomanagement.

Folgen Sie Optiv

Twitter: www.twitter.com/optiv

LinkedIn: www.linkedin.com/company/optiv-inc

Facebook: www.facebook.com/optivinc

YouTube: www.youtube.com/c/OptivInc

Blog: www.optiv.com/explore-optiv-insights/blog

Über Optiv Security

Wir unterstützen unsere Kunden erfolgreich bei der Planung, Implementierung und Umsetzung von Cybersicherheitsprogrammen. Unser breit gefächertes Lösungsportfolio zur Cybersicherheit, unsere umfangreichen Kompetenzen und nachgewiesene Expertise in puncto Cybersicherheit, Integration und operative Cyberdienste helfen ihnen, ihre geschäftlichen Ziele zu erreichen. Optiv unterhält Premium-Partnerschaften mit über 350 führenden Anbietern von Sicherheitstechnologien. Weitere Informationen finden Sie unter www.optiv.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190306005707/de/

Contacts:

Brett Ater

(913) 304-7683

Brett.ater@optiv.com

oder

Jason Cook

(816) 701-3374

Jason.cook@optiv.com