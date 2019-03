The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.03.2019



ISIN Name



BMG359471031 FLEX LNG LTD DL-,01

CA03836K1093 APPX GROUP HOLDINGS INC.

CA26824W1086 EA EDUCATION GROUP INC.

CA45112R1001 ICON EXPLORATION

US29266S1069 ENDOLOGIX DL-,001

US63245Q1058 NTL AMER.UNI.HLDGS DL-,01