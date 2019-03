Der Euro hat sich am Mittwoch nach den spürbaren Verlusten seit Wochenbeginn stabilisiert. In der Spitze kostete die Gemeinschaftswährung 1,1325 US-Dollar. Im New Yorker Handel wurden zuletzt 1,1309 Dollar für einen Euro bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1305 (Dienstag: 1,1329) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8846 (0,8827) Euro gekostet.

Zur Wochenmitte hielten sich die Kursbewegungen zwischen Euro und Dollar überwiegend in Grenzen. Bewegung in den Handel kam erst im europäischen Nachmittagsgeschäft. Zunächst profitierte der Euro von etwas enttäuschenden Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt. Später wurde der Euro aber kurzzeitig belastet, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg aus informierten Kreisen berichtete, dass die EZB ihre Wachstumserwartungen deutlich senken werde. Die Notenbank hält an diesem Donnerstag ihre regelmäßige Zinssitzung ab./ajx/jha/

ISIN EU0009652759

AXC0259 2019-03-06/20:45