Mit Kursgewinnen von in der Spitze fast +9% war die Aktie des Chipentwicklers Dialog Semiconductor (WKN: 927200) heute zeitweise der Tagesgewinner im TecDAX. Auf den ersten Blick kein Wunder, gab es doch gute Nachrichten von Seiten der Deutschen Börse. Denn der Arbeitskreis Aktienindizes hat entschieden, dass die Aktie der Gesellschaft vom SDAX in den MDAX aufsteigen wird.

Zwar wird diese Indexänderung, wie alle beschlossenen Indexveränderungen, erst in zwei Wochen umgesetzt. Aber sie ist eben schon öffentlich bekannt, so dass die Indexfonds auch bereits begonnen haben dürften diese umzusetzen. Dies erscheint ja auch sinnvoll, denn wenn alle Indexfonds erst am Stichtag in zwei Wochen ihre entsprechenden Umschichtungen vornehmen würden, würde dies ja zu großen Kursausschlägen bei den betroffenen Aktien führen.

Allerdings gab es heute eben nicht nur diese, sehr positive, Meldung zu der Aktie. Vielmehr veröffentlichte der Konzern auch seine Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2018 sowie das Geschäftsjahr 2018. Im Zuge dessen gab das Management um CEO Dr. Jalal Bagherli auch einen Ausblick auf die voraussichtliche Geschäftsentwicklung im bereits laufenden Geschäftsjahr 2019. Und leider muss man diesen Ausblick als sehr, sehr mau bezeichnen!

Guter Deal zum Abschied von Apple und starke Geschäftszahlen für 2018

Ja, ich war in der Vergangenheit durchaus kritisch in meiner Betrachtung von Unternehmen und Aktie. Allerdings auch durchaus zurecht, denn immerhin stürzte der Aktienkurs ja auch von über 40,00 Euro auf phasenweise unter 13,00 Euro regelrecht ab. Grund hierfür waren Befürchtungen, dass das Unternehmen seinen Großkunden Apple verlieren könnte, der zu dieser Zeit ja für wesentliche Teile von Umsatz und Gewinn des Konzerns verantwortlich zeichnete.

Grundsätzlich haben sich diese Befürchtungen ja sogar bewahrheitet. Allerdings gelang es dem Management der Gesellschaft um CEO Dr. Bagherli wenigstens noch einen goldenen Handschlag zum Ende der Zusammenarbeit von Apple zu erhalten. Dies feierten die Anleger an der Börse absolut zurecht. Allerdings stelle ich mir die Frage, ob die Verwendung der - durch diesen Deal - erhaltenen finanziellen Mittel, nämlich in erster Linie für Aktienrückkäufe, so clever ist.

Denn immerhin verkauft Dialog Semiconductor im Rahmen des Deals ja seine wichtigste Sparte, so dass das Management ein neues Geschäftsmodell finden muss. Dafür könnte man die finanziellen ...

