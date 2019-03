Düsseldorf (ots) - Die Türkei, so lautet die jüngste Wasserstandsmeldung der Tourismusindustrie, gehört wieder zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Das kann man verstehen, hat das Land Urlaubern doch sehr viel zu bieten, und das auch noch zu unschlagbar günstigen Preisen. Wer nicht völlig auf dem Mond lebt, weiß allerdings, dass sich hinter den bunten Bildern aus den Reiseprospekten eine andere Wirklichkeit verbirgt. Die Türkei ist ein Land, das sich auf einer schiefen Ebene in Richtung Autokratie befindet. Ein Land, in dem auch einfache Regierungskritiker schnell unter dem Vorwurf des Terrorverdachts hinter Gittern landen. Ein Land, in dem unsere Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit nur bedingt gelten. Das alles sollte man bedenken, bevor man sich ins Flugzeug nach Antalya oder Istanbul setzt, selbst wenn man an seine Reiseziele keine moralischen Maßstäbe anlegt. Der deutsche Pauschaltourist hat vermutlich nichts zu befürchten - zu sehr benötigt die Türkei die ausländischen Gäste. Aber man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass ein deutscher Pass in der Türkei keinerlei Schutz vor Behördenwillkür bietet.



