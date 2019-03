WISeKey International Holding SA / WISeKey und OpSec Security arbeiten zusammen, um Marken zu schützen und IoT-Ökosysteme zu authentifizieren . Verarbeitet und übermittelt durch West Corporation. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

WISeKey und OpSec Security arbeiten zusammen, um Marken zu schützen und IoT-Ökosysteme zu authentifizieren WISeKey International Holding Ltd ("WISeKey"), (SIX: WIHN), ein führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, das Vertrauensdienste auf kryptografischen Chips für die Sicherheit von Geräten, Benutzern und den von ihnen produzierten Daten bereitstellt, und OpSec Security, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Bekämpfung von Fälschungen, der sichere Authentifizierungstechnologien für Top-Marken anbietet, haben heute eine strategische Partnerschaft angekündigt, um ihre jeweiligen Technologien auf einer globalen Plattform zusammenzuführen. Die Authentifizierungstechnologien von OpSec Security werden in die WISeKey PKI- und IoT-Plattform integriert. Das kombinierte Angebot integriert den Authentifizierungsprozess für IoT-Benutzer mit den Etiketten von WISeKey Semiconductors, die auf dem NanoSeal und dem NFC-sicheren Element VaultIC154 des Unternehmens basieren. Wenn diese Etiketten von einem NFC-fähigen Telefon ausgelesen werden, können Benutzer die Identität des Produkts auf einem Blockchain-Ledger sicher authentifizieren, nachverfolgen und bestätigen.



OpSec setzt seine branchenführende Produktlebenszyklusplattform, OpSec InSight (http://www.opsecsecurity.com/opsec-insight), durch Integration in die WISeKey-Lösungen wirksam ein. Das Ergebnis wird Marken die Möglichkeit geben, ihre Cybersicherheit zu erhöhen und neue, einzigartige Möglichkeiten der Kundenbindung unter Verwendung von NFC-Mikrochiptechnologie und PKI zu schaffen.



Richard S. Cremona, CEO von OpSec, sagte: "Die Partnerschaft mit WISeKey passt zu unserer Technologieplattform und unserem Geschäftsmodell und stellt eine wertvolle Ergänzung dar. Durch die Nutzung der Funktionen von WISeKey im Bereich von PKI und digitaler Identifikation zusammen mit den Möglichkeiten von OpSec InSight können wir gemeinsam Marken die Möglichkeit bieten, betrügerische Produkte zu bekämpfen, die ihrem Umsatz und ihrem Ruf in dieser digitalisierten Welt schaden." Carlos Moreira, Gründer und CEO von WISeKey, sagte: "Die strategische Kooperation zwischen OpSec Security und WISeKey bietet eine umfassende Plattform mit einer vollständigen Palette von Anti-Fälschungs- und IoT-Technologien und -Lösungen, mit denen Verbraucher und Einzelhändler die Echtheit von Produkten vor dem Kauf überprüfen können. Daher ist es entscheidend, das Vertrauen der Verbraucher kontinuierlich aufrechtzuerhalten und die Wahrnehmung in Bezug auf Vertrauen zu verbessern." Über OpSec Security OpSec Security ist der führende Anbieter von Anti-Fälschungslösungen für Marken, Zahlungsverkehrkarten und staatliche Dokumente sowie Zahlungsmittel. OpSec bietet eine vollständige Reihe von Komplettlösungen, darunter hochmoderne physische Sicherheitstechnologien, Nachverfolgungsdienste für die Lieferkette sowie Online- und E-Commerce-Überwachungs- und Analysedienste für Tausende von Unternehmen in den unterschiedlichsten Branchen und 50 Regierungen weltweit. OpSec ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der OpSec Security Group Limited und betreibt Produktions- und Softwareentwicklungseinrichtungen und -labors in den USA, im Vereinigten Königreich und in Deutschland sowie Vertriebsniederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.opsecsecurity.com. Folgen Sie OpSec auf Twitter @OpSecSecurity, Facebookund LinkedIn. Über WISeKey: WISeKey (SIX: WIHN, OTCQX: WIHN) ist ein führendes globales Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, das gegenwärtig groß angelegte Ökosysteme für digitale Identität auf Grundlage eines patentierten Verfahrens einsetzt. Der kryptografische Vertrauensanker (Root of Trust, "RoT") von WISeKey, der in der Schweiz angesiedelt ist, bietet sichere Authentifizierung und Identifizierung in sowohl physischen als auch virtuellen Umfeldern für das Internet der Dinge, die Blockchain und künstliche Intelligenz. Der WISeKey-RoT dient als gemeinsamer Vertrauensanker, um die Integrität von Transaktionen zwischen Objekten sowie zwischen Objekten und Personen zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter www.wisekey.com. Pressekontakte: WISeKey International Holding Ltd

Unternehmenskontakt: Carlos Moreira

Chairman & CEO

Tel.: +41 22 594 3000

info@wisekey.com WISeKey Anlegerbeziehungen (USA)

Kontakt: Lena Cati

The Equity Group Inc.

Tel.: +1 212 836-9611

lcati@equityny.com Haftungsausschluss: Diese Mitteilung enthält gewisse ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die WISeKey International Holding Ltd und deren Geschäftstätigkeit. Solche Aussagen enthalten gewisse bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die tatsächliche finanzielle Stellung, Performance oder die tatsächlichen Leistungen der WISeKey International Holding Ltd erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Angaben zu künftigen Ergebnissen, künftiger Performance oder künftigen Leistungen abweichen. WISeKey International Holding Ltd veröffentlicht diese Mitteilung gemäß dem Stand am heutigen Tag und verpflichtet sich nicht, aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderer Faktoren etwaige darin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und sie gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne der Paragraphen 652a bzw. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Anleger müssen sich auf ihre eigene Beurteilung von WISeKey und ihren Wertpapieren, einschließlich dazugehöriger Vorteile und Risiken, verlassen. Nichts, was hierin enthalten ist, darf als Versprechen oder Darstellung der künftigen Performance von WISeKey verstanden werden.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: WISeKey International Holding SA via Globenewswire