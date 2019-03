SANTA CLARA, Kalifornien, March 06, 2019), einer in Europa durchgeführten multizentrischen randomisierten kontrollierten Studie, im Journal of Bone and Joint Surgery (JBJS) bekanntgegeben.



Die iMIA-Studie ist eine randomisierte kontrollierte Studie der Klasse 1, die in neun Krankenhäusern in vier europäischen Ländern durchgeführt wird und die Sicherheit und Wirksamkeit der Arthrodese des Iliosakralgelenks mit den dreieckigen iFuse-Implantaten im Vergleich zu konservativen Therapien bei Patienten mit chronischer Dysfunktion des Iliosakralgelenks bewertet hat. Die Veröffentlichung im JBJS mit dem Titel "Randomized Trial of Sacroiliac Joint Arthrodesis Compared with Conservative Management for Chronic Low Back Pain Attributed to the Sacroiliac Joint" 1 (Randomisierte Studie zur Arthrodese des Iliosakralgelenks im Vergleich zu konservativen Therapien bei chronischen Kreuzschmerzen, die vom Iliosakralgelenk ausgehen) zeigt auf, dass eine minimalinvasive Arthrodese des Iliosakralgelenks mit iFuse-Implantaten nach zwei Jahren in Bezug darauf, Schmerzen zu lindern, Behinderungen zu reduzieren und die Körperfunktion sowie die Lebensqualität zu verbessern, sicherer und wirksamer ist als eine konservative Therapie.

"Was ich bemerkenswert finde, ist die Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen nach zweijähriger Laufzeit der iMIA-Studie und den Ergebnissen nach zweijähriger Laufzeit der randomisierten kontrollierten INSITE-Studie", sagte Prof. Dr. David Polly, Jr. von der Abteilung für orthopädische Chirurgie an der University of Minnesota. "Die gut geplanten und durchgeführten Studien wurden an insgesamt 28 verschiedenen Zentren auf zwei verschiedenen Kontinenten durchgeführt. Die Ergebnisse sind jedoch nahezu identisch, was die Wirksamkeit des Einsatzes der dreieckigen iFuse-Titanimplantate bei der Behandlung von Patienten mit chronischer Dysfunktion des Iliosakralgelenks, die auf eine konservative Behandlung nicht mehr ansprechen, nur weiter bestätigt."

Die Ergebnisse nach zweijähriger Laufzeit der iMIA-Studie wurden im JBJS veröffentlicht, das einen Einflussfaktor von 4,84 aufweist - den höchsten Wert unter orthopädischen Zeitschriften und eine hoch geschätzte Informationsquelle für orthopädische Chirurgen und Forscher. Daher ist diese Publikation, die 67. Peer-Review-Publikation zu iFuse, ein deutlicher Hinweis auf die breite Akzeptanz der Iliosakralgelenkchirurgie als wichtiges Forschungsthema in der Orthopädie.

"Die Veröffentlichung der Ergebnisse dieser Studie der Klasse 1 in einer renommierten Fachzeitschrift für Orthopädie wie dem JBJS ist ein wichtiger Meilenstein, der das Iliosakralgelenk gleichwertig mit allen anderen Gelenken im menschlichen Körper als Schmerzgenerator anerkennt und gleichzeitig die hohe Beweisqualität dafür unterstreicht, dass der Einsatz eines iFuse-Implantats ein wirksames, minimalinvasives Verfahren bei Patienten mit Iliosakralgelenkschmerzen ist", sagte Dr. med. Daniel Cher, Vice President of Clinical Affairs bei SI-BONE, Inc.

Wie in den untenstehenden Abbildungen 1 und 2 gezeigt, stimmen die Ergebnisse nach zweijähriger Laufzeit der iMIA-Studie in bemerkenswerter Weise mit den Ergebnissen nach zweijähriger Laufzeit der INSITE-Studie) überein. Diese randomisierten kontrollierten Studien, wurde an 19 Zentren in den USA durchgeführt und veröffentlichte die Ergebnisse im August 2016 im International Journal of Spine Surgery2.

In der iMIA-Studie wurden zwischen dem 6. Juni 2013 und dem 15. Mai 2015 103 Patienten zufällig einer konservativen Therapie

