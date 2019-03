Vermarkter in der Mobilbranche können ab sofort ein breites Spektrum an Kanälen für die Kundenkommunikation nutzen, wie SMS, Social-Messaging-Apps und weitere, um darüber Kundenerlebnisse zu schaffen, die für eine zuverlässige, lang anhaltende Kundenbindung sorgen und eine Kundenzufriedenheit erzeugen, die auf Vertrauen und Stabilität aufbaut



San Francisco (ots/PRNewswire) -



Die Verbraucher interagieren heute über eine Vielzahl von Berührungspunkten mit einer Marke. So gilt für 90 Prozent der Verbraucher, dass sie mit einer Aufgabe auf einem Gerät beginnen und sie auf einem anderen abschließen.* Angesichts des veränderten Verbraucherverhaltens müssen sich Vermarkter daran anpassen und ihre Einbindungsstrategien entsprechend weiterentwickeln, damit eine nahtlose Customer Journey gewährleistet ist. Wenn es darum geht, Kunden ein möglichst ganzheitliches Erlebnis zu bieten, müssen Vermarkter Datensilos vermeiden, den Weg der Verbraucher über die verschiedenen Vertriebskanäle hinweg in Einklang bringen und die Kunden über die, je nach Vorliebe, relevantesten Kanäle einbinden



"CleverTap stellt einigen der weltweit größten Unternehmen die derzeit besten Lösungen für mobiles Marketing zur Verfügung, um sie beim Aufbau von nahtlosen Kundenerlebnissen zu unterstützen", sagte Sunil Thomas, Mitgründer und CEO von CleverTap. "Nexmo gehört aufgrund der Expertise, über die es im Bereich Cloud-Kommunikation nachgewiesenermaßen verfügt, und seiner Fähigkeit, sich die jüngsten technologischen Fortschritte rasch zu Nutze zu machen, zu unseren Hauptpartnern. Kunden von CleverTap können sich voll auf die Entwicklung von ausdifferenzierten Einbindungsstrategien konzentrieren, die auch ohne die ganzen Sorgen um problematische Bereiche beim Betrieb, wie Sicherheit, Stabilität und Zuverlässigkeit, erfolgreich sein werden."



"Die Partnerschaft von Vonage mit CleverTap ermöglicht es Kunden, ihre Nutzer im großen Maßstab über die richtigen Vertriebskanäle mit den richtigen Botschaften an sich zu binden, und sie bietet ein überlegenes Erlebnis, dass für eine lang anhaltende Kundenbindung und für Umsätze sorgen kann", sagte Omar Javaid, Chief Product Officer von Vonage. "Diese Partnerschaft ist deswegen einzigartig, weil sie die Möglichkeit eröffnet, Nutzer in Echtzeit automatisch zu kategorisieren, was jeweils auf Grundlage ihrer Neigung geschieht, positiv auf bestimmte Botschaften zu reagieren, die sie über ihren jeweilig bevorzugten Kanal erhalten."



Informationen zu CleverTap



CleverTap hilft Verbrauchermarken, ihre Nutzer ein Leben lang zu binden. Growth-Teams nutzen die Lösungen von CleverTap für Automatisierungen, KI und maschinelles Lernen sowie dessen Kapazitäten für personalisierte Angebote, um ihre Kundenbeziehungen zu verwalten und zu verbessern, weil diese über sämtliche Schnittstellen hinweg das einheitlichste Erlebnis bieten. Dank der einzigartigen Kombination einer einheitlichen Plattform für Benutzerdaten, einer automatisierten Kategorisierung und Aufbereitung der erhobenen Daten sowie dem Einsatz auf sämtlichen Vertriebskanälen kann CleverTap Marken in die Lage versetzen, das Kundenerlebnis in Echtzeit und im großen Maßstab zu optimieren.



Mehr als 8.000 globale Marken, darunter Star, Sony, Vodafone, Domino's Pizza, DC Comics, BookMyShow und DealsPlus, setzen auf CleverTap, um sich mit Nutzer zu verbinden und ihre Mobilanwendungen auszubauen. CleverTap verfügt über Niederlassungen in San Francisco, New York, London, Singapur, Mumbai und Bengaluru. Um zu sehen, wie Unternehmen jeder Größe tiefere Kundenbeziehungen aufbauen, besuchen Sie unsere Kundenseite. Weitere Informationen zu CleverTap erhalten Sie unter clevertap.com oder folgen Sie uns auf Facebook und Twitter.



OTS: CleverTap newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132309 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132309.rss2



Pressekontakt:



Ketan PanditPR für CleverTapketan@clevertap.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpg