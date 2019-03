Der Bericht von Ardent Partners stuft den Lieferketten-Innovator als klassenbesten Lösungsanbieter ein

Das führende Forschungs- und Beratungsunternehmen Ardent Partners hat Tradeshift, den Marktführer für Lieferketten-Zahlungen und Marktplätze, in seinem kürzlich veröffentlichten ePayables Technology Advisor 2019 als "Klassenbesten" bezeichnet.

Der ePayables Technology Advisor von Ardent Partners wurde entwickelt, um Kreditorenbuchhaltungen (AP) und Finanzleitern bei der Navigation durch die ePayables-Anbieterlandschaft zu unterstützen, den RFP- oder Lösungsauswahlprozess zu beschleunigen und den Wert zu maximieren, der durch Investitionen in AP-Automatisierungs- (oder ePayables)-Lösungen generiert wird.

Dieser Bericht analysiert und bewertet die wichtigsten Anbieter von ePayables-Lösungen auf dem heutigen Markt und dient als Ressource für AP-Unternehmen, die Rechnungs- und Zahlungsprozesse automatisieren und transformieren möchten. Leser können diesen Bericht nutzen, um ePayables-Lösungen zu identifizieren und auszuwählen, die am besten zu den spezifischen Anforderungen und ihrem Budget passen.

"Mit der Einstufung von Tradeshift als ePayables-Klassenbester bestätigt Ardent Partners unsere führende Position im AP-Bereich", kommentierte CEO und Mitbegründer von Tradeshift Christian Lanng. "Die Kunden von Ardent suchen nach Ratschlägen für Beschaffungs-, Marktplatz- und Kreditorenlösungen und dieser Bericht setzt uns an die Spitze der ePayables-Lösungen."

Neben der Einstufung der kostenpflichtigen Technologielösungen von Tradeshift als Klassenbeste wurde das Unternehmen von Ardent Partners in Sachen "Anbieterstärke" als führend eingestuft. Tradeshift rangierte unter den drei stärksten Anbietern für "Lösungsstärke" mit identifizierten Unternehmensstärken, darunter moderne und hochgradig nutzbare Lösungen, Aktivierung der Zusammenarbeit mit Lieferanten, Plattform und Marktplatz sowie B2B-Zahlungen und Lieferketten-Finanzierung.

Über Tradeshift

Tradeshift fördert Lieferketten-Innovationen für die digital vernetzte Wirtschaft. Als Marktführer bei Lieferkettenzahlungen und -märkten unterstützt das Unternehmen Käufer und Händler bei der Digitalisierung aller Handelsabschlüsse, bei der Zusammenarbeit bei jedem Prozess und bei der Vernetzung mit allen Lieferketten-Apps. Mehr als 1,5 Millionen Unternehmen in 190 Ländern vertrauen Tradeshift bei der Verarbeitung von Geschäftswerten in Höhe von über einer halben Billion US-Dollar. Damit ist Tradeshift das größte internationale Unternehmensnetzwerk für An- und Verkauf. Entdecken Sie den Handel für alle unter tradeshift.com.

Über Ardent Partners

Ardent Partners ist ein Forschungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf die Definition und Weiterentwicklung von Strategien, Prozessen und Technologien des Beschaffungsmanagements konzentriert, die den Unternehmenswert steigern und die organisatorische Transformation beschleunigen. Ardent Partners deckt aktiv den Markt für Beschaffungsmanagement ab und erstellt Forschungsergebnisse, die Geschäftsentscheidern helfen, die besten Praktiken der Branche zu verstehen, die Leistung und die Technologielandschaft zu verbessern und die am besten geeigneten Lösungen für spezifische Anforderungen zu finden.

