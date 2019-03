Regensburg (ots) - Auch der gestrige Aschermittwoch in Niederbayern hat gezeigt, dass sich die politische Landschaft, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, ziemlich klar teilt: einerseits in die EU-Verfechter und andererseits die EU-Zerstörer. Die Sorge um das Schicksal dieser Union in einer ziemlich unberechenbaren Welt bürdet allen Beteiligten einen großen Rucksack an Verantwortung auf.



