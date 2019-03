Berlin, Deutschland (ots/PRNewswire) - Auf der ITB Berlin, der führenden Reisemesse der Welt, die in diesem Jahr am 6. März stattfindet, erhielt das in Zhuhai, China, beheimatete Gree Dong'ao Hotel die Europe Spa-Zertifizierung von The European Spas Association (ESPA) für sein Thalassotherapie-Spa-Zentrum. Das Zentrum hatte die Tests der ESPA durchlaufen, um so die erste ESPA-zertifizierte Anlage in der Asien-Pazifik-Region zu werden.



Die ITB Berlin ist als die zentrale jährliche Zusammenkunft der Tourismusbranche anerkannt und zieht stets professionelle Entscheidungsträger aus der Reisebranche vom gesamten Globus an.



Der Vice President Wang Yonghua der Zhuhai Gree Group Co., Ltd., der Vorstand Cheng Min von der Zhuhai Gexin Development Co., Ltd. und der stellvertretende Geschäftsführer Chen Chunchang des Gree Dong'ao Hotels nahmen an der Veranstaltung teil, bei der sie Präsentationen über das Hotel hielten.



"Das Gree Dong'ao Hotel hat Modellcharakter für die Art von Hotels, welche die Gree Group, das größte Unternehmen in Zhuhai in staatlichem Besitz, als Teil des Tourismus-Entwicklungsplan für Dong'ao Island bauen will. Für uns ist es eine Ehre, die Anerkennung des brandneuen thermalen Thalassotherapie-Zentrums des Hotels von der renommierten internationalen Spa-Organisation zu erhalten", sagte Vice President Herr Wang während der Veranstaltung.



Die Europe Spa-Zertifizierung ist die offizielle Bestätigung der ESPA und gilt als die anspruchsvollste Zertifizierung im Bereich medizinische Spas. Entwickelt auf der Grundlage von Standards in 50 Ländern weltweit und von internationalen Gesetzen ist die international begehrteste professionelle Spa-Zertifizierung auf die Anerkennung von Projekten ausgelegt, die mindestens 80 Prozent aller qualifizierenden Standards erfüllen.



Das ESPA-zertifizierte Thalassotherapie-Spa-Zentrum, eines der wichtigsten Projekte unter Federführung des Gree Dong'ao Hotels, umfasst Innen- und Außenbäder, Steinbäder, Spa-Behandlungen, Fußmassage sowie Trockensaunen und Dampfbäder. Die Einrichtungen im Zentrum können durch den Einsatz von Natursalz natürliche Heilungseffekte fördern. Dazu werden die Vitalkräfte des Ozeans mit dem Spa-Erlebnis kombiniert, was für eine angenehme Erfahrung im Wasser durch die Integration mit der malerischen Umgebung sorgt.



Die Anlage hat seit ihrer Eröffnung am 10. Januar 2019 bereits in weiten Teilen äußerst positive Resonanz von Kunden erhalten. Mit der Bewilligung der Spa-Zertifizierung wird die Anziehungskraft des Gree Dong'ao Hotels sowohl für chinesische als auch internationale Touristen, die Urlaubserfahrungen in herausragender Qualität machen möchten, voraussichtlich noch weiter wachsen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/831858/Europe_Spa_Certification.jpg



Pressekontakt: Frau Lei Qingci +86-13751798480 mia@grandepr.com