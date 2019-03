Freiburg (ots) - Die meisten Zuwanderer wollen nicht in der Hängematte liegen, sondern tätig sein. Glücklicherweise treffen sie derzeit auf kleine und große Firmen, Handwerker und Konzerne, die dringend Beschäftigte suchen und ihnen eine Chance geben. Natürlich steckt in solchen Sätzen auch Zweckoptimismus. Berichte über Gewalttaten, kriminelle Clans, erfolglose Abschiebungen oder Sozialbetrug drängen sich häufig in den Vordergrund. Dass Integration auch gelingt, kommt dabei oft zu kurz. http://mehr.bz/khs56s



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.redaktion@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de