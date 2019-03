Der Bericht stellt weiterhin fest, dass Lidar die Leistung von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen verbessert

In einem kürzlich veröffentlichten Weißbuch, das von Frost Sullivan erstellt wurde, wird die Automobilindustrie aufgefordert, die Marketing-Terminologie für Fahrerassistenz- und Selbstfahrtechnologien zu klären und zu standardisieren. Die Arbeit vertritt ferner die Auffassung, dass die Lidar-Technologie "bedeutende Fortschritte in der Fahrerassistenz ermöglichen kann" und bezeichnet Lidar als "die Schlüsseltechnologie, die sowohl eine vollständige Autonomie beim Fahren als auch eine sichere Fahrerassistenz ermöglicht".

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190306005869/de/

Segmenting vehicles as Level 2+ (ADAS) and Level 4+ (autonomous vehicles) would help significantly reduce confusion about the meaning of "self-driving." (Graphic: Business Wire)