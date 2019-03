Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) -



"Viele Branchen sehen sich Problemen bei Fälschungen und Inventurverlusten in der Lieferkette gegenüber, die immer komplexer werden. Es besteht ein entscheidender Bedarf, technologische Innovationen zum Nutzen unserer Kunden voll auszureizen und zu kommunizieren", sagt Ara Ohanian, der CEO von Systech bereitzustellen. Dr. Chaudhuri verfügt über eine rare Mischung umfassender, weltweiter Kompetenzen in Technik und Geschäft und ist damit für uns und unsere Kunden die perfekte Besetzung", sagt Ara Ohanian.



Dr. Chaudhuri übernimmt die neue Rolle zusätzlich zu seiner derzeitigen Position als Senior Global Partner von Systech, in der er verantwortlich für die Leitung der Expansion von Systech im Mittleren Osten, in Indien und der Region Asien-Pazifik ist.



Informationen zu Dr. Avi Chaudhuri :



Dr. Chaudhuri hat für einige der größten internationalen Unternehmen der Welt Programme für Serialisierung, Rückverfolgbarkeit und Markenschutz geschaffen und implementiert. Er ist ein wichtiger öffentlicher Befürworter der Notwendigkeit des Schutzes von Verbrauchern und wird nicht müde, den Nutzen effektiver Technik gegen Markenfälschung zu propagieren. Er hat vor zwölf Jahren in der indischen Pharmabranche das Konzept der Massen-Serialisierung eingeführt und half dabei, ein nationales SMS-Programm zu begründen, mit dem Verbraucher gekaufte Medikamente verifizieren können. Er ist Autor einer Reihe von Manuskripten und Informationsschriften über technische Produkte zum Kampf gegen die Markenfälschung, die in Öffentlichkeit und Verbraucherschutz große Wirkung entfalteten. Dr. Chaudhuri besitzt den Doktortitel in Neurowissenschaften der University of California in Berkeley. Neben seiner Arbeit bei Systech ist er Gründer und Treuhänder der Stiftung "The Purnima Foundation" in Indien.



Informationen zu Systech:



Systech revolutioniert den Markenschutz. Seit mehr als 30 Jahren verlassen internationale Marken sich auf die moderne Software des Unternehmens, um Markenfälschung zu bekämpfen, Inventurverluste zu verhindern und für Konformität mit behördlichen Bestimmungen zu sorgen. Die Innovation ist Teil der DNS von Systech - von den Anfängen als Start-up in moderner maschineller Bildgebung zu bahnbrechender Serialisierung im Pharmabereich und Umwälzungen in der Rückverfolgbarkeit bis zur Authentifizierung ohne Zusätze. Softwareprodukte sorgen für die Authentizität, Sicherheit und Anbindung von Produkten in der gesamten Lieferkette, von der Herstellung bis in die Hände der Verbraucher.



