Mit einer massiven Entlastung seiner Unternehmen will Chinas Regierung das verlangsamte Wachstum ankurbeln und den Arbeitsmarkt stabilisieren. Obwohl die Steuerlast und die Sozialabgaben in diesem Jahr um fast zwei Billionen Yuan (heute umgerechnet 263 Milliarden Euro) gesenkt werden, rechnet Finanzminister Liu Kun nicht mit allzu großen Löchern in der Staatskasse. Auf einer Pressekonferenz während der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking räumte er am Donnerstag durchaus "Herausforderungen für den Haushalt" ein, betonte aber: "Wir haben verschiedene Einnahmequellen."/lw/DP/zb

