Nach einem hitzebedingt schwachen Sommergeschäft riss es das gute Weihnachtsgeschäft im vergangenen Jahr heraus. Der Modekonzern Hugo Boss konnte 2018 ein Umsatzplus von zwei Prozent auf 2,8 Milliarden Euro verbuchen. Seine komplette Bilanz legt das Unternehmen am Donnerstag vor. Hugo Boss will wieder zu alter Größe zurückfinden. Zuletzt strahlt er Zuversicht aus, dass der Konzern nach Jahren des Umbaus die Kurve gekriegt hat. "Wir sind überzeugt, 2019 und darüber hinaus nachhaltig und profitabel zu wachsen", versicherte Langer bei der Vorlage der vorläufigen Jahreszahlen für 2018. Was das in Zahlen bedeutet, wird er Journalisten am Vormittag in einer Telefonkonferenz erläutern./ang/DP/stw

ISIN DE000A1PHFF7

AXC0026 2019-03-07/05:49