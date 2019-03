Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-03-07 / 06:52 *Unternehmen: Advantage Lithium WKN: *A2AQ6C [1] *Ressource verdoppelt! Mit über 6 Mio. Tonnen Lithiumkarbonat wird Advantage zum zweitgrößten Lithiumprojekt Südamerikas! Bewertung von über einer Milliarde Dollar möglich!* Unser Top-Pick Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] veröffentlichte soeben eine aktualisierte Ressourcenschätzung. Mit mehr als 6 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat (LCE) bei einem durchschnittlichen Gehalt von 467 mg/l Lithium, konnte Advantage die zuvor vermeldeten 3 Mio. Tonnen mehr als verdoppeln. Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] hat mit der aktuellen Schätzung gleich viel Lithiumkarbonat auf seinen Liegenschaften nachgewiesen, wie Joint Venture Partner Orocobre (WKN A0M61S) [2] ist aber aktuell mit nur ca. 90 Mio. CAD um ein 10-faches niedriger bewertet und bietet gerade auf dem jetzigen Niveau beste Einstiegschancen um eine große Rendite zu erzielen! *Faire Bewertung bei über 3 CAD (2 EUR)!* Bereits im letzten Jahr hat ein chinesischer Investor (Nextview) eine Übernahme des Lithiumexplorer Lithium X Energy (LINK) [3] getätigt. Für eine Reserve von 2,6 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat bot der Investor 256 Mio. CAD, was pro Tonne Lithiumcarbonat ziemlich genau 100 Dollar wären. Über kurz oder lang ist mit einem Einstieg eines strategischen Partners auch bei Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] zu rechnen. Rechnet man dieses Angebot auf die aktuellen Zahlen der Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] hoch, würde dies eine Bewertung von 600 Mio. CAD rechtfertigen (aktuell 92 Mio. CAD). Diese Marktkapitalisierung würde derzeit einem Aktienkurs von über 3 CAD (ca. 2 EUR) entsprechen. Wir rechnen daher mindestens mit einer Kursverdopplung, mehr noch mit einem Anstieg auf über 1 EUR. Dies ist eine relativ konservative Rechnung, da Advantage vor kurzem in einer vorab erstellen Schätzung mit über 830 Mio. USD bewertet wurde. Eine für das zweite Quartal 2019 geplante bankfähig Machbarkeitsstudie, könnte das gesamte Advantage Projekt auf einen Wert von über einer Milliarde Dollar ausweisen. Sie sehen, welch großes Potential hier also noch vorhanden ist Die für Lithiumunternehmen schwierige Marktsituation 2018 hat Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] unter der Leitung von CEO David Sidoo, getreu der Devise "ruhig bleiben und weiter hart arbeiten" mit Bravour gemeistert. Schaut man sich die aktuellen Zahlen der neuen Ressourcenschätzung einmal etwas genauer an, wird einem erst bewusst, welche Meilensteine Advantage 2018 mit seinem Bohr- und Explorationsprogramm erreicht hat. *Daher zeigte sich David Sidoo auch sehr begeistert von den aktuellen Ergebnissen und sagte: * "Wir waren sehr erfreut, als das Phase-II-Bohrprogramm im Mai 2018 eine Ressource von 3 Mio. Tonnen lieferte. Die nachfolgenden Phase-III-Bohrungen haben jetzt signifikante zusätzliche Ressourcen geliefert und den Gesamtumfang der Ressource verdoppelt. Basierend auf den erkundeten und angezeigten Ressourcen positioniert dies das Cauchari JV als zweitgrößtes nicht entwickeltes Lithiumprojekt im Lithiumdreieck von Südamerika. Das ist ein fantastisches Ergebnis für das Unternehmen und erlaubt uns, die zukünftige Produktionskapazität des Projekts für eine Maximierung des Wertes für unsere Aktionäre neu zu bewerten." *Das Cauchari Projekt der Advantage Lithium *(WKN A2AQ6C) [1] *ist , wie die nun zugrunde liegenden Daten belegen, eines der interessantesten und weit fortgeschrittenen Lithiumprojekte Südamerikas. Kein anderer Lithiumexplorer kann so herausragende Ergebnisse vorweisen. Wie bereits erwähnt, ist das Unternehmen mit 92 Mio. CAD eklatant unterbewertet. Auf dem jetzigen Niveau bietet Advantage eine Renditechance von mehreren 100 %! Die Highlights der neuen Ressourcenschätzung im Detail: Das Bohrprogramm hat die Ressource des Projekts Cauchari auf 4,8 Mio. Tonnen LCE in den Kategorien erkundet und angezeigt in 1,8 km3 Sole und auf 1,5 Mio. Tonnen LCE in der Kategorie geschlussfolgert in 0,6 km3 Sole erhöht. - LCE-Ressourcen wurden mehr als verdoppelt: 4,8 Mio. Tonnen in den Kategorien erkundet und angezeigt sowie 1,5 Mio. Tonnen in der Kategorie geschlussfolgert. - Das Gebiet Archibarca (NW-Sektor) beherbergt knapp über 1 Mio. Tonnen an erkundeten Ressourcen bei einer durchschnittlichen Lithiumkonzentration von 564 mg/l; die Ton- und Halit-Einheiten (im SO-Sektor) beherbergen 2,3 Mio. Tonnen an erkundeten und angezeigten Ressourcen bei einer durchschnittlichen Li-Konzentration von 481 mg/l. Der Deep Sand (SO-Sektor) beherbergt 0,4 Mio. Tonnen an geschlussfolgerten Ressourcen bei einer durchschnittlichen Li-Konzentration von 500 mg/l. - Das Ergebnis der ausgedehnten Pumptests in CAU007 im Gebiet Archibarca und in CAU11 im SO-Sektor demonstrieren günstige Soleextraktionseigenschaften. - Das Phase-III-Programm hat bestätigt, dass der Salar de Cauchari ein großes Solebecken ist, dessen Ressource in der Tiefe unter 600 m und nach Süden offen ist. - Ausgezeichnete chemische Zusammensetzung für die Soleaufbereitung mit einem Mg/Li-Verhältnis von im Durchschnitt 2,5, das jenem in Orocobres Projekt Olaroz sehr ähnlich ist. Tabelle 1: Schätzung der Lithiumressource für das Projekt Cauchari, 3. März 2019 *Measured (M)* *Indicated (I)* *Total *Inferred* (M+I)* *Resource 345,000 550,000 900,000 290,000 (tonnes)* *Lithium 1,850,000 2,950,000 4,800,000 1,500,000 Carbonate Equivalent* Die aktualisierte Schätzung der Lithiumressource für das Projekt Cauchari basiert auf den Ergebnissen von 26 Kernbohrungen und fünf Rotary-Bohrungen, die zwischen 2011 und Ende 2018 niedergebracht wurden. Der unten aufgrführte Lageplan zeigt die Bohrungen, die im Rahmen der Bohrkampagnen im Jahr 2011 und 2017/18 niedergebracht wurden. Das Sammeln der Soleproben umfasste Schöpfproben und Packer-Proben in den Kernbohrungen sowie Packer- und Pump-Proben in den Rotary-Bohrungen. Mehr als 2.000 Soleproben (einschließlich über 300 QA/QC-Proben) wurden von Norlabs (Jujuy, Argentinien), das primäre Labor und von Alex Steward Assayers (Mendoza, Argentinien) sowie der University of Antofagasta (Chile), die sekundären QA/QC-Labors, untersucht. In einem unabhängigen Labor in den USA wurde Sole ebenfalls aus Bohrkernen der Kernbohrungen extrahiert (Zentrifugenverfahren) und in dem Labor von Norlabs zur weiteren Kontrolle und Bestätigung der Ergebnisse der Solechemie analysiert. Link zur Karte der Liegenschaften, Bohrungen und des Ressourcengebietes auf Cauchari [3] *Warum Advantage Lithium ein Übernahmekandidat ist* Die Kriterien sind einfach - Unternehmen mit Barmitteln oder der Fähigkeit zur Beschaffung von Kapital aufgrund einer guten Aktienstruktur, Unternehmen mit Anker-Assets, die ein vielfaches der aktuellen Marktkapitalisierung wert sind und Unternehmen mit strategischen Abgrenzungsfaktoren, die ihnen gegenüber dem Wettbewerb einen Vorsprung geben. Bei Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [1] wird derzeit in der Nähe des 52-Wochen-Tiefs gehandelt, das Unternehmen besitzt ein Projekt, das laut jüngster PEA (wirtschaftliche Erstbewertung) einen Kapitalwert von 830 Mio. USD nach Steuer und einen internen Zinsfuß von 24 % sowie eine Marktkapitalisierung von einem Zehntel dessen besitzt. Das ist kein Tippfehler, 1/10. Da ist noch viel Luft nach oben und wir erwarten, dass noch im Jahr 2019 Advantage zu viel höheren Preisen übernommen wird. Die jüngsten Neuigkeiten wurden am 12. Dezember 2018 veröffentlicht. Advantage hat ihre Machbarkeitsstudie begonnen und erwartet den Abschluss dieser bis zum Juni 2019. *David Sidoo, Gründer und CEO, sagte:* "Wir sind sehr zufrieden damit, GHD aufgrund ihres umfassenden Fachwissens und der aktuellen Erfahrung in diesem Becken als technische Berater mit Durchführung dieser Arbeiten zu beauftragen. Mit dieser Auftragsvergaben und der aus der Lithiumanlage Olaroz gewonnenen Erfahrung kann Advantage zügig zur Machbarkeitsstudie übergehen und dabei den Zwischenschritt einer Vormachbarkeitsstudie eliminieren. Folglich können wir die Entwicklung von Cauchari durch den wirksamen Einsatz der technischen Expertise und des zusammen mit unserem Partner Orocobre über dieses Becken gewonnene Wissen beschleunigen. Ferner profitieren wir von den gut entwickelten Beziehungen, die unsere Partner zu den lokalen Gemeinden und zur Regierung haben." Davor können Sie noch eine Ressourcenaktualisierung im ersten Quartal 2019 erwarten, die die Ressourcen in die höheren Kategorien "erkundet und angezeigt" stellen wird. Dies ist wichtig, da es für den Board irgendeines potenziellen Interessenten leichter sein wird, grünes Licht für eine Akquisition zu geben. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Unternehmen Advantage mit einer geschlussfolgerten Ressource kaufen würde. Dank zum Teil des großen strategischen Partners Orocobre wird das geologische Modell sehr gut verstanden. So gut sogar, dass das Unternehmen die Vormachbarkeitsstudie überspringt und unverzüglich mit der Machbarkeitsstudie beginnt. Die großen Unternehmen erkennen schnell, dass eine Vergrößerung viel schwieriger ist als erwartet. Im November zahlte Albemarle 1,15 Mrd.

